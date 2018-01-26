Tuğamiral Yalçın Payal: Hayrettin İmren'in vatana ihanet içerisinde olduğunu söyledim

Aralarında meslekten ihraç edilen amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Tezcan Kızılelma, eski subay ve astsubaylar ile örgüt abilerinin bulunduğu 92 sanıklı Donanma Komutanlığı davası, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Yüksek Güvenlikli Cezaevi Yerleşkesi'ndeki Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediliyor. Darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından gözaltına alınan ve düzenlenen operasyonla kurtarılan Tuğamiral Yalçın Payal, müşteki olarak duruşmaya katıldı. Gemilerin kalktığını duyduğunda Harp Filosu'nu aradığını belirten Yalçın Payal, "Donanma Komutanı ile birkaç kez görüştüm. İlk anladığımda hava sahasının kapatıldığını rapor ettim. Ana Üs Komutanı Hayrettin İmren lojmanıma gelerek beni aldı ve iradem dışında Merkez Komutanlığı'na götürdü. Bir süre cep telefonum yanındaydı. Birkaç görüşmem oldu. Donanma Komutanı'na, bana yapılanları ve Donanma'da olanları anlattım. Ben Merkez Komutanlığı'na götürülürken Donanma Komutanı bana, 'Benim emrim olmadan hiçbir emri uygulamayın' dedi. Bunu Hayrettin İmren'e o anda tebliğ ettim. Donanma Komutanı ile görüşmeyi reddetti" diye konuştu.

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- DONANMA Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, darbeci askerler tarafından gözaltına alınan ve düzenlenen operasyonla kurtarılan Tuğamiral Yalçın Payal, müşteki olarak ifade verdi. Tuğamiral Payal, darbe girişimi sanığı amiral Hayrettin İmren konusunda askerleri uyardığını belirterek, "Hayrettin İmren'in vatana ihanet içerisinde olduğunu söyledim. Beni dinlemediler" dedi.

Hayrettin İmren konusunda komutanları uyardığını belirten Payal, "Merkez Komutanlığı'nda, Donanma Komutanı'nın emrini albay Muharrem Aslan'a da ilettim. Hayrettin İmren'i dinlememesini söyledim. Beni dinlemedi. Hayrettin İmren'in vatana ihanet içerisinde olduğunu söyledim. O yine dinlemedi ve cep telefonumu elimden aldı. Araçta Donanma Komutanı'nın emrini komutan ve askere ilettim. Fakat kimse dinlemedi" dedi.

Yolda cezaevi aracının durdurulduktan sonra emniyet yetkilileri tarafından Gölcük'e geri getirildiklerini belirten Yalçın Payal, "Hayrettin İmren ve yanındakilerin Donanma'dan kaçtıklarını öğrendik. Beni hürriyetimden yolsun bırakan, görevimi yapmamı engelleyen herkesten şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı.

Davada müşteki konumunda bulunan emir astsubayı Yalçın Gül ise 15 Temmuz'da Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin emir astsubaylığı görevindeyken Fenerbahçe Orduevi'nde bulunduklarını anlattı. Olayların ardından Fenerbahçe Yelken Kulübü'ne geçtiklerini ve buradan lastik botla TCG Yavuz Gemisi'ne geçtiklerini söyleyen Gül, gemideyken emekli Oramiral Veysel Kösele'nin bulunduğu kamaranın önünde yaşanan arbedenin ardından silahlarına el konulduğunu söyledi. Yalçın Gül gemide kendilerini engellemek isteyenlerden şikâyetçi olduğunu belirtti.