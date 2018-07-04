Tuğla yüklü kamyon otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da tuğla yüklü kamyonun kavşakta dönüş yapan otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'dan yüklediği tuğlaları Antalya'ya götüren Hüseyin Tektaş yönetimindeki 15 AAD 637 plakalı kamyon, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) kavşağında, kent merkezi yönüne dönmek isteyen Faruk Köse yönetimindeki 34 BEY 667 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyon, refüjü aşıp karşı şeride geçerek devrilirken, dorsedeki tuğlalar da yola saçıldı.
Kazanın ardından olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Faruk Köse ile aynı araçta bulunan MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü araştırma görevlisi Selinay Başak Erdemli (31) ve Osman Aktaş (40) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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