HABER

Tuğra bebek 310 gram doğdu

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 19:00 | Son Güncelleme 57 dakika önce

Konya'da üçüncü tüp bebek denemesinde hamile kalan, ancak gebeliğinin 24. haftasında tansiyonu yükselince ameliyata alınan anne, 310 gram bebeğini dünyaya getirdi.

Tuğra bebek 310 gram doğdu

Konya'da yaşayan Mehmet ve Saniye Karacan çifti, 10 yıldır bebek sahibi olmayı istiyordu. 11 yıllık evli olan çift için üçüncü tüp bebek denemesinde bir umut doğdu.

Hamile kalan Saniye Karacan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar tarafından takip edildi.

Ancak hamileliğin 24. haftasında Karacan'ın tansiyonunun düştüğü ve bebeğe giden kanın azaldığı belirlendi.

Bunun üzerine Prof. Acar başkanlığındaki bir ekip tarafından ameliyata alınan Karacan'ın bebeği sezaryenle dünyaya geldi. 310 gram olarak doğan bebeğe "Tuğra" ismi verildi.

Prof. Dr. Acar, yaptığı açıklamada, doğum için çok erken olduğunu ancak burada bir mecburiyetin doğduğunu belirterek, "Beklesek çocuğu anne karnında kaybedebilirdik. Erken doğumla dışarıda bir şans verilmiş oldu." dedi.

16 HAFTA ERKEN DOĞDU

Annenin durumunun iyi olduğunu, bebeğin ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğunu ifade eden Acar, "Bebek 16 hafta erken doğmuş oldu. Akciğer sorunu yaşanıyor. O sorun çözülebilirse yaşama şansı büyük ama zor hasta dediğimiz hasta gruplarından. Dünyada en küçük bebek 280 gram olarak geçiyor. Bizim hastamız 300 gram civarında. Yaşarsa dünyadaki en küçük yaşayan bebeklerden biri olacak." diye konuştu.

'BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUM'

Baba Mehmet Karacan da 11 yıllık evli olduklarını, 10 yıldır da bebek sahibi olmayı beklediklerini vurgulayarak, "Şimdi buruk bir sevinç yaşıyorum. İçim içime sığmıyor." ifadesini kullandı.

Anne Saniye Karacan ise daha bebeğini göremediğini ancak çok mutlu olduğunu belirterek, "Hastaneden çıkar çıkmaz, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren bebeğimi görmeye gideceğim" dedi.

Bu da oldu! Sivas'ta lise öğrencileri kar duasına çıktı
3.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya üçüncü bebek 310 gram

En Çok Okunan Haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kaçak babaya zorunlu DNA! Almanya'da yasak aşk

Kaçak babaya zorunlu DNA! Almanya'da yasak aşk

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu da oldu! Sivas'ta lise öğrencileri kar duasına çıktı

Bu da oldu! Sivas'ta lise öğrencileri kar duasına çıktı

Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...

Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...

'Karımı taciz etti' dedi, döverek öldürüp foseptiğe attı!

'Karımı taciz etti' dedi, döverek öldürüp foseptiğe attı!

İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?

İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?

Sözlü taciz dehşeti getirdi! Cesedi foseptikte bulundu

Sözlü taciz dehşeti getirdi! Cesedi foseptikte bulundu

Sosyal medyadaki mesajıyla gündeme gelmişti... Adliye önünde birbirlerine girdiler

Sosyal medyadaki mesajıyla gündeme gelmişti... Adliye önünde birbirlerine girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.