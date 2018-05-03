Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Gece saat 23:00’ten sonra yayılmaya başlayan çürük yumurta kokusuna benzer kötü koku, Zafer Mahallesinden Mimar Sinan Mahallesine kadar tüm yerleşim birimlerini sardı. Kötü koku ile ilgili yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, isimlerinin açıklanmasını istemeyen çevre mühendisi kokunun Aydın Efeler İlçe merkezi yakınlarındaki jeotermal kuyularından kontrolsüzce salıverilen gazdan oluştuğunu belirttiler. Kükürt kokusu olduğu ileri sürülen gazın sağlığa çok zararlı olduğu belirtildi.
Gece boyunca devam eden kötü koku nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan pek çok kişinin nefes almakta güçlük yaşadığı belirtildi.
Aydın Efeler ilçesinde yaşayan pek çok kişi de hissettikleri kötü koku nedeniyle yaşadıkları olumsuzluğa sosyal medya hesaplarından yazıp kimisi tepki gösterdi kimisi de yetkilileri göreve çağırdı.
(İHA)
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