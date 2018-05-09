Tuncay Özkan: 'Enis Berberoğlu Fetullahçı değildir' diyeceğiz

DHA İSTANBUL- TUNCAY ÖZKAN: ENİS BERBEROĞLU FETULLAHÇI DEĞİLDİR DİYECEĞİZ

Hasan YILDIRIM İSTANBUL,(DHA)

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün, "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla yargılandıkları dava öncesi CHP milletvekilleri adliye önünde basın açıklaması yaptı. CHP milletvekili Tuncay Özkan " Yedi tane tanık buraya geldik. 'Enis Berberoğlu Fetullahçı değildir' diyeceğiz. Bu büyük bir utançtır" dedi.

Çağlayan Adliyesi'ne gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İstanbul milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, Dursun Çiçek, Ali Özcan ile Trabzon milletvekili Haluk Pekşen'den oluşan milletvekilleri duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı.

"BERBEROĞLU'NUN DERHAL ÖZGÜR BIRAKILMASINI İSTİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan "Yine bir Enis Berberoğlu davasında birlikteyiz. Enis Berberoğlu bir milletvekili gazeteci olarak CHP İstanbul milletvekili olarak hukuksuz, haksız, delilsiz bir şekilde 330 gündür cezaevindedir. Hakkında herhangi bir delil yoktur. Karineler, kanaatler dışında ileri sürülebilecek en küçük bir bulgu gündeme getirilmemiştir. Casusluk iddiası çökmüştür. Mahkeme Enis Berberoğlu'nu bu hukuk enkazının altında esir tutmaktadır. Bu kabul edilemez bir şeydir. Burada protesto ediyoruz. Enis Berberoğlu'nun derhal özgür bırakılmasını istiyoruz. Enis Berberoğlu politik amaçlara, seçim çıkarlarına alet edilmeden özgürlüğüyle mutlaka buluşturulmalıdır" diye konuştu.