HABER

Tunceli kırsalında el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 01:21 | Son Güncelleme

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de merkez kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon kapsamında tespit edilen PKK'lı teröristlere ait bir sığınak ve mağara içerisinde 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen malzemeler ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında yapılan operasyonda, tespit edilen sığınak ve mağara içerisinde; 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 1 adet 12'li pil bloğu, 20 metre ip, 15 metre naylon, 20 metre branda, 1 adet akü, 20 adet anten, çok miktarda tıbbi malzeme, 7 adet mont, 2 çift mekap ayakkabı, 1 adet kürek, 70 kilo peynir ve çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Filmlerde oynamak hayaliyle İstanbul'a gelmişti! Fırında feci son...

Filmlerde oynamak hayaliyle İstanbul'a gelmişti! Fırında feci son...

Sarhoş gencin yaptıkları 'pes artık' dedirtti!

Sarhoş gencin yaptıkları 'pes artık' dedirtti!

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

20 saat internet kafede oyun oynadı, bu hale geldi!

20 saat internet kafede oyun oynadı, bu hale geldi!

Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.