Tunceli kırsalında el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de merkez kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon kapsamında tespit edilen PKK'lı teröristlere ait bir sığınak ve mağara içerisinde 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen malzemeler ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında yapılan operasyonda, tespit edilen sığınak ve mağara içerisinde; 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 1 adet 12'li pil bloğu, 20 metre ip, 15 metre naylon, 20 metre branda, 1 adet akü, 20 adet anten, çok miktarda tıbbi malzeme, 7 adet mont, 2 çift mekap ayakkabı, 1 adet kürek, 70 kilo peynir ve çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."
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