Tunceli merkezli terör operasyonu: 5 gözaltı

Tunceli merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyon 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgütlü bağlantılı 5 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Tunceli ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.