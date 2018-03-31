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Tunceli Valiliği: "3 terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirildi"

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 13:35 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği, sabah saatlerinde yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında yapılan ve devam eden operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu terörist silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Tunceli Valiliği, sabah saatlerinde yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında yapılan ve devam eden operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu terörist silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyon esnasında çıkan çatışmada bir kahraman askerimiz yaralanmış olup, yaralı askerimiz gerekli tedavinin yapılması için bölgeden helikopter ile alınarak Elazığ’a sevk edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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