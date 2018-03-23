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Tunceli’de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 21:11 | Son Güncelleme

Tunceli’de düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK’nın kullandığı 10 sığınak ve 3 el yapımı patlayıcı imha edildi, 50 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.Tunceli Valiliği, Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi.Valilik açıklamasında, "İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür ilçemiz kırsalında yapılan operasyonda 10 adet sığınak imha edilmiştir.

Tunceli’de düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK’nın kullandığı 10 sığınak ve 3 el yapımı patlayıcı imha edildi, 50 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Tunceli Valiliği, Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi.
Valilik açıklamasında, "İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür ilçemiz kırsalında yapılan operasyonda 10 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 3 adet basma düzenekli EYP, 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet jeneratör, 1 adet sırt çantası, 50 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram çivi, 3 adet boş küçük tüp, 2 adet boş büyük tüp, 2 adet pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 20 metre su borusu, 1 adet tablet, 2 çift mekap ayakkabı, 1 adet 50 litrelik kazan, çok miktarda mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen 3 adet EYP düzeneği, bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.
Valilik ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

Tunceli’de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi

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Tunceli’de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi

Tunceli’de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi
2 / 6

Tunceli’de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi

Tunceli’de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi
3 / 6

Tunceli’de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi

Tunceli’de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi
4 / 6

Tunceli’de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi

Tunceli’de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi
5 / 6

Tunceli’de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi

Tunceli’de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi
6 / 6

Tunceli’de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi

Tunceli’de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi
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