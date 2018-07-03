Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında, vatandaşların yiyeceklerini gasp eden PKK'lı 2 terörist, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

Pülümür kırsalında vatandaşların yiyeceklerini gasp eden 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca, açlıktan vatandaşlarımızın yiyecek ve içeceklerini gasp eden teröristlere yönelik başlatılan operasyon kapsamında çıkan sıcak temasta, 2 bölücü terör örgütü mensubu erkek terörist, M-16 piyade tüfeği, Kanas keskin nişancı tüfeği ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

