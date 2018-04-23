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Tunceli’de 2’si ölü 3 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 13:30 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Aliboğazı kırsalında teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri, 2’sini ölü 1’ini ise yaralı olarak ele geçirdi.Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timlerin Aliboğazı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.

Tunceli’nin Aliboğazı kırsalında teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri, 2’sini ölü 1’ini ise yaralı olarak ele geçirdi.
Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timlerin Aliboğazı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Valilik açıklamasında, "Tunceli Aliboğazı kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmış olup, 2 terörist ölü, 1 terörist ağır yaralı olmak üzere toplam 3 kadın terörist silahları ile birlikte ölü olarak geçirilmiştir" denildi.
Valilik, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

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