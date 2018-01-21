Tunceli'de 3 sığınakta 1240 çift ayakkabı, tıbbi malzeme ele geçirildi

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ kırsal alanında güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda, teröristlerin kullandığı 3 sığınak ve bir doğal yarık tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada teröristlerin kullandığı 1240 çift ayakkabı ve bol miktarda tıbbi malzeme ele geçirildi.
Tunceli Valiliği'nden operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz kırsalında başlatılan operasyon kapsamında, teröristlere ait 3 sığınak ve bir doğal yarık içerisinde; 1240 çift mekap ayakkabı, 600 serum, bin adet tıbbi ilaç, 2 şişme yatak, 2 şişirme pompası, 8 akü, 2 katır semeri, bir jeneratör, bol miktarda yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ve temizlik malzemesi ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."
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