Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 asker hafif yaralı

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilirken, çatışmada 1 uzman çavuş ise hafif yaralandı.

Tunceli Valiliğinden alınan bilgiye göre, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyonda sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Çatışmada 1 uzman çavuş ise omzundan hafif yaralandı. Bölgede sıcak temasın devam ettiği, operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğü öğrenildi.