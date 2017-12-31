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Tunceli'de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 13:51 | Son Güncelleme 2 saat önce

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar nedeniyle merkez ile 4 ilçesinde belirlenen 30 bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Tunceli Valiliği, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 30 ayrı bölgede 1-15 Ocak 2018 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı. 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edilen bölgeler şöyle sıralandı:

"İl Merkezi; Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Kutuderesi vadisi bölgesi, Tabantepe bölgesi, Karameşetepe bölgesi, Vazgürtepe bölgesi Ovacık ilçesi Eroğlu mahallesi, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe , Golan yaylası, Eğreci mahallesi, Dülbektaşı bölgesi, Yarpuzlu mahallesi, Alisırtı geçidi, Dalav yaylası, Karagöl yaylası, Kurugöl yaylası, Kurt yaylası, Bastır yaylası, Çeşme yaylası, Yel yaylası, Ganekastik bölgesi, Çığırlı yaylası, Karadere bölgesi, Nazimiye ilçesine bağlı Tavuklu-Doğantaş köyleri, Dokuzkaya bölgesi, Pülümür ilçesindeki Yoncalık yaylası, Sarıgül yaylası ile Hozat'taki Kinzir ormanları."

Açıklamada, "Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine, mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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