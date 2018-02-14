Tunceli’de 4 sığınak imha edildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı 4 sığınak imha edilirken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını, 4 sığınağın imha edildiğini bildirdi.
Valilik açıklamasında, "İlimiz merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 4 adet sığınak içerisinde 60 metre EYP kablosu, 150 metre kablo, 6 adet pil düzeneği, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet harita, 100 metre su hortumu, 20 adet testere ağzı, 2 adet testere, 3 adet mont, 20 metre naylon, 1 adet küçük tüp, 1 adet ocak ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz
Başkan imzayı attı! O caddenin adı resmen değişti
Türkiye'nin içini sızlatmıştı! Cezası belli oldu
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çantasıyla X-Ray cihazının içine girdi
Üzerine kuma getirildi yetmedi ölümüne darp edildi!
Güldüren 14 Şubat tweetleri
Atatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmı
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Bu adaya sadece yetişkinler girebiliyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı
Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum