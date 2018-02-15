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Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 20:59 | Son Güncelleme

Tunceli’de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı 4 sığınak imha edilirken toprak altına gizlenmiş 3 adet patlayıcı ve 470 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını, 4 sığınağın imha edildiğini bildirdi.Valilik açıklamasında "İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye ilçemiz kırsalında icra edilen operasyonlar kapsamında iki ayrı bölgede 4 adet sığınak içerisinde ve toprak altına gizlenmiş vaziyette 2 adet EYP düzeneği, 470 kilogram amonyum nitrat, 5 adet büyük tüp, 5 adet akü, 2 adet sırt çantası, 10 adet pil bloğu, 8 adet terörist kıyafeti, 16 çift mekap ayakkabı, 7 adet battaniye, 150 kilogram un, 30 kilogram küp şeker, 3 adet güğüm, 1 adet varil, 8 adet kitap ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Tunceli’de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı 4 sığınak imha edilirken toprak altına gizlenmiş 3 adet patlayıcı ve 470 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.
Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını, 4 sığınağın imha edildiğini bildirdi.
Valilik açıklamasında "İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye ilçemiz kırsalında icra edilen operasyonlar kapsamında iki ayrı bölgede 4 adet sığınak içerisinde ve toprak altına gizlenmiş vaziyette 2 adet EYP düzeneği, 470 kilogram amonyum nitrat, 5 adet büyük tüp, 5 adet akü, 2 adet sırt çantası, 10 adet pil bloğu, 8 adet terörist kıyafeti, 16 çift mekap ayakkabı, 7 adet battaniye, 150 kilogram un, 30 kilogram küp şeker, 3 adet güğüm, 1 adet varil, 8 adet kitap ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

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Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi
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Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi
3 / 7

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi
4 / 7

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi
5 / 7

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi
6 / 7

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi
7 / 7

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi
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