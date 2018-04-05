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Tunceli’de 4 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 08:35 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında dünden itibaren devam eden ve 1 askerin hafif yaralandığı operasyonda 4 terörist ölü olarak ele geçirildi.Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Pülümür kırsalında MİT ve jandarmamızın koordinasyonundaki çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 4 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, çatışmada bir askerin kolundan yaralandığı kaydedildi.Yaralı asker dün gece operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında dünden itibaren devam eden ve 1 askerin hafif yaralandığı operasyonda 4 terörist ölü olarak ele geçirildi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Pülümür kırsalında MİT ve jandarmamızın koordinasyonundaki çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 4 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, çatışmada bir askerin kolundan yaralandığı kaydedildi.
Yaralı asker dün gece operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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