HABER

Tunceli’de 6 sığınak, 2 mağara imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 21:45 | Son Güncelleme

Tunceli’de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı 6 sığınak ile 2 mağara imha edildi, 20 kilogram amonyumnitrat, tuzaklanmış şarjör ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.Tunceli Valiliği, Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi.

Tunceli’de 6 sığınak, 2 mağara imha edildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı 6 sığınak ile 2 mağara imha edildi, 20 kilogram amonyumnitrat, tuzaklanmış şarjör ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Tunceli Valiliği, Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür İlçemiz kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, 6 sığınak ve 2 mağara imha edilmiştir. Bu yerlerde 20 kilogram amonyum nitrat, 2 adet su tankı, 1 adet su pompası, 1 adet dikiş makinesi, 1 adet küçük tüp, 20 metre tel, 200 metre branda, 1 adet kürek, 1 adet pil bloğu, 1 adet kalaşnikof şarjörü (tuzaklanmış vaziyette), 1 adet pusula, 50 kilogram salça, 60 kilogram şeker, 55 kilogram kuru fasulye, 10 kilogram çay, 70 kilogram mercimek, 75 kilogram un, 18 adet hazır çorba ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.
Valilik ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.