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Tunceli'de 6 terörist öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 14:12 | Son Güncelleme

TERÖRİSTLERDEN BİRİ DAHA 'TURUNCU' LİSTEDEN İçişleri Bakanlığı, bugün Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda öldürülen 6 teröristten birinin, 'Deniz Doğan' kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş olduğunu açıkladı.

Tunceli'de 6 terörist öldürüldü (2)

TERÖRİSTLERDEN BİRİ DAHA 'TURUNCU' LİSTEDEN
İçişleri Bakanlığı, bugün Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda öldürülen 6 teröristten birinin, 'Deniz Doğan' kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş olduğunu açıkladı. Oktulmuş'un 'terör arananlar listesinin turuncu kategorisi'nde yer aldığı bildirildi. TKP/MLK terör örgütü üyesi Oktulmuş'un terör örgütü TİKKO'nun 'sözde' bölge sorumlusu olduğu belirtildi.

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