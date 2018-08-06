Tunceli'de 6 terörist öldürüldü (2)

TERÖRİSTLERDEN BİRİ DAHA 'TURUNCU' LİSTEDEN

İçişleri Bakanlığı, bugün Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda öldürülen 6 teröristten birinin, 'Deniz Doğan' kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş olduğunu açıkladı. Oktulmuş'un 'terör arananlar listesinin turuncu kategorisi'nde yer aldığı bildirildi. TKP/MLK terör örgütü üyesi Oktulmuş'un terör örgütü TİKKO'nun 'sözde' bölge sorumlusu olduğu belirtildi.

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