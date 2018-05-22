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Tunceli'de 8 PKK'lının öldürüldüğü bölgede silah ve mühimmatlar bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 19:02 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de dün 8 PKK'lı teröristin savaş uçakları ile etkisiz hale getirildiği bölgede devam eden çalışmalarda, 1 barınakta 1 RPG-7 roketatar, 3 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, 3 el bombası, bol miktarda mühimmat ve 19 el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Tunceli'de 8 PKK'lının öldürüldüğü bölgede silah ve mühimmatlar bulundu

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de dün 8 PKK'lı teröristin savaş uçakları ile etkisiz hale getirildiği bölgede devam eden çalışmalarda, 1 barınakta 1 RPG-7 roketatar, 3 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, 3 el bombası, bol miktarda mühimmat ve 19 el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.
Valilik, Tunceli'de dün 8 PKK'lı teröristin savaş uçakları ile etkisiz hale getirildiği bölgede devam eden çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu teröristin iki F-16 savaş uçağımızla etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Bölgede devam eden çalışmalarda, teröristlerin üzerinde ve 1 adet barınak içerisinde; 1 adet RPG-7 roketatar, 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 12 adet kalaşnikof şarjörü, 284 kalaşnikof mühimmatı, 44 adet bixi mühimmatı, 18 adet M-16 mühimmatı, 2 adet tabanca, 3 adet el bombası, 2 adet tabanca susturucusu, 100 gr TNT patlayıcı, 1 kg C-4 patlayıcı, 19 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 150 kg amonyum nitrat, 43 adet elektrikli fünye, 2 adet sırt telsizi, 5 adet el telsizi, 2 adet pil bloğu, 1 adet akü, 8 adet sırt çantası, 1 adet terörist kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 2 adet güneş paneli, 5 adet infilaklı fitil, 10 adet EYP elektronik devre kutusu, 1 adet kamera, çok miktarda yaşamsal malzeme, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Tespit edilen 19 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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Tunceli'de 8 PKK'lının öldürüldüğü bölgede silah ve mühimmatlar bulunduTunceli'de 8 PKK'lının öldürüldüğü bölgede silah ve mühimmatlar bulundu

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