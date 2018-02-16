Tunceli’de biri 8 katlı ve havuzlu 3 sığınak ele geçirildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı 1’i 8 katlı ve havuzlu 3 sığınak imha edilirken 100 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını, 3 sığınağın imha edildiğini, imha edilen sığınaklardan birinin 8 katlı ve havuzlu olduğu bildirdi.

Valilik açıklamasında "Tunceli -Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait biri 8 katlı 100 metre derinliğinde (banyo, WC ve yüzme havuzlu) olmak üzere toplam 3 sığınak içerisinde, 100 kilogram amonyum nitrat, 2 adet jeneratör, 8 adet akü, 20 litre benzin, 4 adet motor yağı, 48 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 2 adet pil bloğu, 3 adet sırt çantası, 4 adet puşi, 10 adet terörist kıyafeti, 1 adet 5 tonluk su deposu, 1 adet 2 tonluk yüzme havuzu, 200 metre dağcılık ipi, 4 adet soba, 1 adet banyo sobası, 60 adet soba borusu, 4 adet varil, 20 adet battaniye, 4 adet halı, 20 adet hızar ağzı, 20 kilogram bulgur, 20 kilogram şeker, 100 kilogram un, 20 adet gaz lambası, 150 adet tasarruf lambası, 2 adet ekmek pişirme sacı, 750 metre su borusu, 30 adet 60 lt’lik boş bidon, 1 top naylon, 200 metre kablo, 2 adet çadır, 1 adet mont, 326 adet iç çamaşırı, 30 adet eldiven ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.