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Tunceli’de biri 9 odalı 6 sığınak ve mağara imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 22:33 | Son Güncelleme

Tunceli’de bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1’i 9 odalı 6 sığınak ve mağara imha edildi.

Tunceli’de bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1’i 9 odalı 6 sığınak ve mağara imha edildi. Sığınaklarda 3 EYP, el bombası, amonyum nitrat, televizyon, masaj aleti ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Tunceli Valiliği, Nazımiye ve Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, “Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda Nazımiye ve Pülümür kırsalında 3 mağara ve biri 9 odalı 3 sığınak imha edilmiştir. Bu yerlerde 3 adet EYP düzeneği, 1 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 1 adet dürbün, 1 adet terörist kıyafeti, 6 adet akü, 11 adet pil bloğu, 8 adet uyku tulumu, 1 adet el feneri, 15 çift mekap ayakkabı, 10 adet branda, 1 adet ocak, 10 adet küçük tüp, 1 adet çakmak gazı, 30 metre naylon, 20 kilogram amonyum nitrat, 4 adet büyük tüp, 100 metre elektrik kablosu, 1 adet tansiyon aleti, 1 adet masaj aleti, 30 adet ampul, 1 adet 37 ekran TV, 150 kilogram şeker, 50 kilogram salça, 10 kilogram pirinç, 50 kilogram peynir, 500 metre su hortumu, 40 kilogram motor yağı, 40 adet testere, 10 kilogram mercimek, 45 kilogram tuz, 1 adet lehim makinesi, çok miktarda mutfak malzemesi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen 3 adet EYP düzeneği, bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.
Valilik, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

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