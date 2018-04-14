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Tunceli’de biri dört girişli 3 sığınak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

Tunceli’de bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda biri 4 girişli birbirine bağlı 3 sığınak imha edildi, çok sayıda ise malzeme ele geçirildi.Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi.

Tunceli’de bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda biri 4 girişli birbirine bağlı 3 sığınak imha edildi, çok sayıda ise malzeme ele geçirildi.
Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Valilik açıklamasında, "Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda Nazımiye kırsalında, bir tanesi dört girişli ve iki koridorla birbirine bağlanmış şekilde bulunan toplam 3 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, 1 adet su motoru, 220 kilogram un, 33 adet küçük tüp, 2 adet jeneratör, 1 adet 37 ekran TV, 23 adet büyük tüp, 1 adet çay termosu, 2 adet ocak, 25 kilogram çay, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet kilim, 25 kilogram fasulye, 1100 metre branda, 3 adet soba, 2 adet battaniye, 1 adet ekmek sacı, 1 adet bit ilacı, 6 adet el feneri, 100 m tel, 1 adet 4’lü pil EYP düzeneği, 10 çift mekap ayakkabı, 1 adet sırt çantası, 9 adet akü, 1 adet DVD oynatıcı, 1 adet video kayıt cihazı, 250 adet CD, 30 adet büyük pil, 50 metre kablo, 50 adet ampul, 500 adet sigara kağıdı, 1 adet lehim makinesi, 2 adet uydu alıcı, 2 adet hoparlör, 34 çift çorap, 3 kilogram tütün, 30 adet hazır çorba, 60 adet örgütsel kitap ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.
Ayrıca Valilik, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

Tunceli’de biri dört girişli 3 sığınak imha edildi

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Tunceli’de biri dört girişli 3 sığınak imha edildi

Tunceli’de biri dört girişli 3 sığınak imha edildi
2 / 6

Tunceli’de biri dört girişli 3 sığınak imha edildi

Tunceli’de biri dört girişli 3 sığınak imha edildi
3 / 6

Tunceli’de biri dört girişli 3 sığınak imha edildi

Tunceli’de biri dört girişli 3 sığınak imha edildi
4 / 6

Tunceli’de biri dört girişli 3 sığınak imha edildi

Tunceli’de biri dört girişli 3 sığınak imha edildi
5 / 6

Tunceli’de biri dört girişli 3 sığınak imha edildi

Tunceli’de biri dört girişli 3 sığınak imha edildi
6 / 6

Tunceli’de biri dört girişli 3 sığınak imha edildi

Tunceli’de biri dört girişli 3 sığınak imha edildi
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