Tunceli'de çatışma: 1 PKK'lı öldürüldü (2)

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN GRİ LİSTEDE YER ALADIĞI BELİRLENDİ

Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Hozat ilcesi kırsalında çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilen PKK'lı teröristin, Gri listede aranan Berhudan-Genco kod adlı Mustafa Şeker olduğu tespit edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli-Hozat kırsalında,İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyonda bu akşam teröristlerle sıcak temas sağlanmış ve 1 terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan değerlendirmede etkisiz hale getirilen teröristin Terör Arananlar Gri Listede yer alan Berhudan-Genco kod adli Mustafa Şeker isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde;1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet el bombası, 1 adet sırt çantası,1 adet dürbün, 1 adet palaska, 1 adet kod tablosu ve 1 adet panço ele geçirilmiştir."



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