Tunceli'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü, 1 asker yaralı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı; 3 PKK'lı terörist öldürüldü. Güvenlik güçlerinin Pülümür ilçesi kırsalında PKK terör örgütü mensuplarına yönelik başlattığı operasyonda bugün sabah saatlerinde bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralanırken, 3 terörist öldürüldü. Çatışmada yaralanan uzman çavuş helikopter ile Elazığ'a getirilerek hastanede tedavi altına alındı. Bölgede çatışmanın sürdüğü öğrenildi.
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