Tunceli'de çoban, yıldırım düşmesi sonucu öldü

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesine bağlı Dağbek köyündeki yaylada koyun sürüsünü otlatan çoban Ali Devebakan (22), yıldırım düşmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Pülümür ilçesinde koyun sürüsü sahibi, çobandan haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Sürü sahibinin verdiği bilgiler doğrultusunda, Dağbek köyündeki dağlık alanda arama çalışması yapan jandarma ekipleri, çoban Ali Devebakan'ı yaylada ölü buldu. Yapılan incelemede, Devebakan'ın, koyunları otlattığı bölgeye yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şanlıurfa Siverek nüfusuna kayıtlı Ali Devebakan'ın cenazesi, Pülümür İlçe Entegre Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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