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Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 15:27 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Tunceli- Elazığ karayolunda eylem yapmak için bölgeye sızmaya çalışan PKK'lı terörist grubunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye düzenlenen hava destekli operasyonda, 10 terörist öldürüldü.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Tunceli- Elazığ karayolunda eylem yapmak için bölgeye sızmaya çalışan PKK'lı terörist grubunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye düzenlenen hava destekli operasyonda, 10 terörist öldürüldü.
Pülümür ilçesi Dağbek, Kocatepe ve Çakırkaya köyleri arasındaki ormanlık alandan Tunceli-Pülümür karayoluna sızarak eylem yapmaya çalışan kalabalık PKK'lı terörist grup, vatandaşlar tarafından fark edilerek, jandarmaya haber verildi. Güvenlik birimleri alarma geçerek bölgeye ilk olarak silahlı insansız hava aracı (SİHA) sevk edilerek, terörist grubun bulunduğu alan havadan bombardıman altına alındı. Bombardımanla birlikte helikopterle bölgeye indirilen jandarma özel harekat timleri de karadan operasyon başlattı. Halen yer yer devam eden operasyon ve çatışmalarda, aralarında terör örgütü PKK'nın Tunceli bölge sorumlularının da bulunduğu 10 terörist ölü ele geçirildi.
Tunceli Valiliği tarafından 10 teröristin öldürülmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Pülümür kırsalında duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 10 bölücü terör örgütü mensubu terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.
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