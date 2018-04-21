Tunceli’de hain saldırı: dozer operatörünü şehit oldu

Tunceli’de yol yapımında çalışan dozer operatörü, teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Meşeyolu Köyü Erdoğdu Mezrası’nda yol yapım çalışması yapan İl Özel İdare’nin dozer operatörü Mehmet Özdemir (35), teröristlerin uzaktan uzun namlulu silahla açtığı ateş sonucu şehit oldu. Özdemir’in naaşı olay yerinden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olayın olduğu bölgede güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.
Damadın şakası kötü bitti
AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir
İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek
Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!
Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum