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Tunceli’de hain saldırı: dozer operatörünü şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 19:16 | Son Güncelleme

Tunceli’de yol yapımında çalışan dozer operatörü, teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit oldu.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Meşeyolu Köyü Erdoğdu Mezrası’nda yol yapım çalışması yapan İl Özel İdare’nin dozer operatörü Mehmet Özdemir (35), teröristlerin uzaktan uzun namlulu silahla açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Tunceli’de yol yapımında çalışan dozer operatörü, teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Meşeyolu Köyü Erdoğdu Mezrası’nda yol yapım çalışması yapan İl Özel İdare’nin dozer operatörü Mehmet Özdemir (35), teröristlerin uzaktan uzun namlulu silahla açtığı ateş sonucu şehit oldu. Özdemir’in naaşı olay yerinden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olayın olduğu bölgede güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.

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