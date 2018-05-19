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Tunceli'de hava operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 00:48 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında, düzenlenen hava operasyonu sonucunda  5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında, düzenlenen hava operasyonu sonucunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ovacık kırsalında MİT Bölge Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda F-16 uçaklarımız ile tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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