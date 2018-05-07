Tunceli'de mayına basan köylü, ağır yaralandı

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda mantar toplarken bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralanan Hasan Hüseyin Kılınç, haskeri helikopterle Erzincan Devlet Hastanesi'nde kaldırılıp, tedaviye alındı.
Pülümür'e bağlı Balbayam köyünde oturan Hasan Hüseyin Kılınç, bugün sabah saatlerinde bir grup arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya çıktı. Köyün dağlık alanında mantar arama aradıkları sırada Kılınç, araziye daha önce teröristlerce tuzaklanan mayına bastı. Mayının patlaması ile ağır yaralanan Hasan Hüseyin Kılınç, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait askeri helikopterle Erzincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
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