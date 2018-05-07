HABER

Tunceli'de mayına basan köylü, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 09:45 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda mantar toplarken bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralanan Hasan Hüseyin Kılınç, haskeri helikopterle Erzincan Devlet Hastanesi'nde kaldırılıp, tedaviye alındı.

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda mantar toplarken bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralanan Hasan Hüseyin Kılınç, haskeri helikopterle Erzincan Devlet Hastanesi'nde kaldırılıp, tedaviye alındı.
Pülümür'e bağlı Balbayam köyünde oturan Hasan Hüseyin Kılınç, bugün sabah saatlerinde bir grup arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya çıktı. Köyün dağlık alanında mantar arama aradıkları sırada Kılınç, araziye daha önce teröristlerce tuzaklanan mayına bastı. Mayının patlaması ile ağır yaralanan Hasan Hüseyin Kılınç, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait askeri helikopterle Erzincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar geliyorİstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar geliyor
Rusya'da isyan! Putin'i devirmek için sokaklara döküldüler!Rusya'da isyan! Putin'i devirmek için sokaklara döküldüler!
TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyonTSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yargıtay'dan kaynanalara kötü haber! 'Gelin istemezse yapmaz'

Yargıtay'dan kaynanalara kötü haber! 'Gelin istemezse yapmaz'

Yarışmayı kazandı, sokakta yürüyemez hale geldi

Yarışmayı kazandı, sokakta yürüyemez hale geldi

Genç kızın çığlıkları mahalleyi inletti!

Genç kızın çığlıkları mahalleyi inletti!

'Ben Pokemonum' deyip camdan atlayan Ferhat büyüdü! İşte son hali

'Ben Pokemonum' deyip camdan atlayan Ferhat büyüdü! İşte son hali

Ankara'da sel nedeniyle metro merdivenleri şelaleye döndü

Ankara'da sel nedeniyle metro merdivenleri şelaleye döndü

Ankara’da sağanak yağış metro merdivenlerini şelaleye çevirdi

Ankara’da sağanak yağış metro merdivenlerini şelaleye çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.