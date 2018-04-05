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Tunceli'de MİT ve jandarmanın ortak operasyon: 4 PKK'lı öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 09:36 | Son Güncelleme

 TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile jandarmanın birlikte yürüttüğü operasyonda, PKK'lı 4 terörist öldürüldü. Çatışmada 1 asker de yaralandı.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile jandarmanın birlikte yürüttüğü operasyonda, PKK'lı 4 terörist öldürüldü. Çatışmada 1 asker de yaralandı.
MİT ve İl Jandarma Komutanlığı'nın koordineli çalışmasıyla Pülümür ilçesi kırsalında bir grup PKK'lı teröristin yeri belirlendi. Bölgeye düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri, teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 4 terörist ölü ele geçirildi. Çatışmada 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle çatışma bölgesinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Kolundan yaralanan askerin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki geniş çaplı operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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