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Tunceli'de MİT ve jandarmanın ortak operasyon: 7 PKK'lı öldürüldü (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

 TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile jandarmanın birlikte yürüttüğü operasyonda, PKK'lı 7 terörist öldürüldü. Çatışmada 1 asker de yaralandı.

Tunceli'de MİT ve jandarmanın ortak operasyon: 7 PKK'lı öldürüldü (2)- Yeniden

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile jandarmanın birlikte yürüttüğü operasyonda, PKK'lı 7 terörist öldürüldü. Çatışmada 1 asker de yaralandı. Öldürülen teröristlerden birinin terör örgütünün 'sözde' Erzurum eyalet sorumlusu ve aranan teröristler listesinde 'kırmızı kategori'de yer alan Medeni Sayılgan olduğu belirlendi.
MİT ve İl Jandarma Komutanlığı'nın koordineli çalışmasıyla dün Pülümür ilçesi kırsalında bir grup PKK'lı teröristin yeri belirlendi. Bölgeye düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri, teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 7 terörist ölü ele geçirildi. Çatışmada 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle çatışma bölgesinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Kolundan yaralanan askerin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST, ÖRGÜTÜN 'SÖZDE' SORUMLUSU ÇIKTI
Operasyonda öldürülen PKK'lılardan birinin örgütün 'sözde' Erzurum eyalet sorumlusu Medeni Sayılgan olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 'kırmızı kategori'de yer alan Sayılgan'ın daha önce de örgütün 'sözde' Amanoslar bölge sorumluluğunu yaptığı belirtildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki geniş çaplı operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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