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Tunceli’de muhtarlar maaşını Mehmetçik’e bağışladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 12:16 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarları, Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürülen ’Zeytin Dalı Harekatı’na destek için maaşlarını Mehmetçik Vakfına bağışladı.Çemişgezek ilçesinde 33 köy ve mahalle muhtarı bir araya gelerek Mehmetçik’e destek amaçlı çalışma yaptı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarları, Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürülen ’Zeytin Dalı Harekatı’na destek için maaşlarını Mehmetçik Vakfına bağışladı.
Çemişgezek ilçesinde 33 köy ve mahalle muhtarı bir araya gelerek Mehmetçik’e destek amaçlı çalışma yaptı. Muhtarlardan bazıları, maaşının tamamını, bazıları da bir kısmını Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdı. Suriye sınırına gidip Mehmetçik’e manevi destek vermek istediklerini de belirten muhtarlar, şehitler ve görevdeki güvenlik güçleri için dua etti.
Muhtarların bir araya gelerek yaptıkları örnek davranıştan haberdar olan İlçe Kaymakamı Harun Kazez, bağışta bulunan muhtarları makamında ağırlayıp teşekkür etti.
Mahalle ve köy muhtarı arkadaşlarıyla bir araya gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne böyle bir destek vermek istedikleri belirten Tepebaşı Mahalle Muhtarı Celal Kola, "Bugün Mehmetçik Vakfına destek olmanın onurunu yaşıyoruz. Fakat bizim onlar için yaptığımız bir toz zerreciği kadar görünüyor. Her şeyimiz Mehmetçik’imiz için. Ben Mehmetçik Vakfına muhtarlık maaşımın tamamını yatırdım. Diğer muhtar arkadaşlarımız da maddi destekleriyle desteklerini gösterdiler. Bildiğim kadarıyla ilçe Kaymakamımızın da Mehmetçik için maddi katkıları olmuş. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Onların yaptıklarının yanında bizimki hiç kalır"
İlçenin tek kadın muhtarı olan Nahide Üstündağ ise, "Mehmetçiklerimize Allah güç versin. Hepimiz dualar ediyoruz. Başarıyla çıkacaklarından eminiz. Gururluyuz. Allah yardımcıları olsun. Biz de Mehmetçiklerimize küçük bir katkı sunalım istedik. Onların yaptıklarının yanında bizimki hiç kalır" ifadelerini kullandı.
Mehmetçik için şiir de yazan Karasar köyü Muhtarı Ekrem Şeker, ellerinden geldikleri kadar katkı sunmak istediklerini aktardı. Kendisinin onların yanında olmak istediğine değinen Şeker, Mehmetçik için yazdığı şiiri de okudu.
Muhtarların duyarlı davranışlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Harun Kazez’de, "Bugün Çemişgezekli muhtarlarımız büyük bir beraberlik örneği göstererek Mehmetçiğimize destek oldular. Ben kendilerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hedeflere biz Çemişgezek olarak, inanarak hep birlikte yürüyoruz. Mehmetçiğimiz bizim gururumuzdur. Zeytin Dalı bizim onurumuzdur. Tüm destek sunan muhtarlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi belirterek, tüm Mehmetçik’imize başarı ve muvaffakiyet, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetlerimize ise acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

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