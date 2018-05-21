Tunceli'de öldürülen teröristlerden biri daha gri listedeymiş

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 18 Mayıs günü jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lıdan birinin daha İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin gri kategorisinde yer alan 'Fuat Fikri' kod adlı Fuat Akkaya isimli terörist olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 18 Mayıs 2018 tarihinde Ovacık kırsalında MİT Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bu teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin gri kategorisinde yer alan 'Şevger' kod adlı Zeynal Küçük isimli terörist olduğu kaydedildi. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü menbusu teröristlerden birinin daha terör arananlar Gri listede yer alan 'Fuat Fikri' kod adlı Fuat Akkaya isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. Böylece Gri listeden iki terörist olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."
FOTOĞRAFLI
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!
Ormanda bu halde yakalandılar!
Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
Dev platform deniz seferlerini iptal etti
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum