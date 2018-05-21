Tunceli'de öldürülen teröristlerden biri daha gri listedeymiş

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 18 Mayıs günü jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lıdan birinin daha İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin gri kategorisinde yer alan 'Fuat Fikri' kod adlı Fuat Akkaya isimli terörist olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 18 Mayıs 2018 tarihinde Ovacık kırsalında MİT Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bu teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin gri kategorisinde yer alan 'Şevger' kod adlı Zeynal Küçük isimli terörist olduğu kaydedildi. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü menbusu teröristlerden birinin daha terör arananlar Gri listede yer alan 'Fuat Fikri' kod adlı Fuat Akkaya isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. Böylece Gri listeden iki terörist olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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