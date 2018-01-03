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Tunceli'de PKK sığınağında el yapımı 3 patlayıcı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 21:48 | Son Güncelleme 7 saat önce

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, merkez ve Ovacık kırsallarında düzenlediği operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait bir sığınakta, tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcıyla 10 küçük tüp, 9 pil bloğu, 120 litre mazot, 6 metre kablo, 1 gece görüş körüğü, 6 top naylon, 2 çadır, 5 uyku tulumu, 3 şemsiye, 100 metre hortum, 100 metre dağ ipi, 1 büyük yemek kazanı, 3 panço ve muhtelif tıbbi malzeme ile yaşam malzemeleri ele geçirildı.

Patlayıcılar imha edilirken, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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