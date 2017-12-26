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Tunceli'de PKK'nın kış sığınak ve barınaklarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 20:48 | Son Güncelleme 7 saat önce

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt mensuplarının sığınak ve barınakları tespit edilerek imha edildi. Söz konusu sığınak ve barınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri, Ovacık ilçesi kırsalında yer yer yarım metreyi bulan kara rağmen operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Güvenlik güçleri, PKK'lıların kış üstlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandıkları sığınak ve barınaklar tespit edildi. Sığınak ve barınakların içerisinde ele geçirilen ise çok sayıda silah, mühimmata el konulurken yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, operasyonda, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği,1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 120 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet boş şarjör, 9 adet piknik tüpü, 1 adet akü, 4 adet soba, 1 adet murç, 6 adet leşger kıyafeti, 1 adet harekete duyarlı sensör, 1 litre benzin, 13 adet çakmakgazı tüpü, 1 adet kazma, 3 adet kürek, 4 adet battaniye, 10 metre naylon ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi.

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