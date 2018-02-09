Tunceli’de PKK’nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 sığınak imha edilirken, 50 kilogram amonyumnitrat ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını ve 5 sığınağın imha edildiğini bildirdi. Açıklamada, “Ovacık ilçemiz kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 5 sığınak içerisinde 2 adet telsiz, 1 adet el yapımı patlayıcı başlatıcı düzenek, 8 adet elektrikli fünye, 1 metre saniyeli fitil, 2 adet 5.56 mühimmatı, 1 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 11 adet şemsiye, 1 adet soba, 50 kilogram amonyum nitrat, 3 adet güneş paneli, 5 adet varil, 1 adet boş bidon, 57 adet pil, 4 adet fener, 15 metre mavi branda, 30 metre ip, 2 adet radyo, 2 adet kol saati, 2 adet seyyar lamba, 1 çift bot, 3 adet sivil mont, 1 adet şarj adaptörü, 1 adet mühimmat sandığı, 2 adet SD kart, çok miktarda yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.
Ayrıca Valilik, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.
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