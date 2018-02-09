HABER

Tunceli’de PKK’nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 22:04 | Son Güncelleme

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 sığınak imha edilirken, 50 kilogram amonyumnitrat ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını ve 5 sığınağın imha edildiğini bildirdi.

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 sığınak imha edilirken, 50 kilogram amonyumnitrat ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını ve 5 sığınağın imha edildiğini bildirdi. Açıklamada, “Ovacık ilçemiz kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 5 sığınak içerisinde 2 adet telsiz, 1 adet el yapımı patlayıcı başlatıcı düzenek, 8 adet elektrikli fünye, 1 metre saniyeli fitil, 2 adet 5.56 mühimmatı, 1 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 11 adet şemsiye, 1 adet soba, 50 kilogram amonyum nitrat, 3 adet güneş paneli, 5 adet varil, 1 adet boş bidon, 57 adet pil, 4 adet fener, 15 metre mavi branda, 30 metre ip, 2 adet radyo, 2 adet kol saati, 2 adet seyyar lamba, 1 çift bot, 3 adet sivil mont, 1 adet şarj adaptörü, 1 adet mühimmat sandığı, 2 adet SD kart, çok miktarda yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.
Ayrıca Valilik, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siirt'te polis aracına maytap atan 2 çocuk kovalamaca sonucu yakalandı

Siirt'te polis aracına maytap atan 2 çocuk kovalamaca sonucu yakalandı

Muğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Sazlık alanda yangın

Sazlık alanda yangın

Antalya'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Antalya'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Ters yöne giren otomobil takla attı: 1 yaralı

Ters yöne giren otomobil takla attı: 1 yaralı

Freni boşalan tanker bekçi kulübesine girdi

Freni boşalan tanker bekçi kulübesine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.