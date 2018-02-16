HABER

Tunceli'de PKK'nın 'yüzme havuzlu' sığınağı tespit edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 22:59 | Son Güncelleme

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timlerinin merkeze bağlı Kutuderesi Vadisi'nin tabanındaki kayalık alanda, terör örgütü PKK'nın 8 katlı sığınağı tespit edilerek kullanılmaz hale getirildi.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timlerinin merkeze bağlı Kutuderesi Vadisi'nin tabanındaki kayalık alanda, terör örgütü PKK'nın 8 katlı sığınağı tespit edilerek kullanılmaz hale getirildi. PKK'lı teröristlerin yaklaşık 20 gün önce terk ettikleri sığınağın içerisinde banyo, tuvalet ve yüzme havuzunun olduğu belirtildi.

Kutuderesi Vadisi'nde, 100 metre derinliğinde ve 8 katlı bir PKK sığınağı tespit edilirken, sığınakta yüzme havuzu da bulunduğu belirtildi. PKK'lıların sığınak içine su taşımak için 750 metre su borusu döşedikleri tespit edildi. PKK'lıların sığınağı bir daha kullanmaması için bölgeye gönderilen özel patlayıcı ile 8 katlı sığınağın girişi havaya uçurularak tamamen kullanılmaz hale getirildi. Sığınak içinde örgüte ait çok miktarda patlayıcı madde ile gıda maddesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait biri 8 katlı 100 m. derinliğinde (banyo, WC ve yüzme havuzlu) olmak üzere toplam 3 sığınak içerisinde; 100 kg. amonyum nitrat, 2 adet jeneratör, 8 adet akü, 20 lt. benzin, 4 adet motor yağı, 48 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 2 adet pil bloğu, 3 adet sırt çantası, 4 adet puşi, 10 adet terörist kıyafeti, 1 adet 5 tonluk su deposu, 1 adet 2 tonluk yüzme havuzu, 200 m dağcılık ipi, 4 adet soba, 1 adet banyo sobası, 60 adet soba borusu, 4 adet varil, 20 adet battaniye, 4 adet halı, 20 adet hızar ağzı, 20 kg. bulgur, 20 kg. şeker, 100 kg. un, 20 adet gaz lambası, 150 adet tasarruf lambası, 2 adet ekmek pişirme sacı, 750 m. su borusu, 30 adet 60 lt'lik boş bidon, 1 top naylon, 200 m. kablo, 2 adet çadır, 1 adet mont, 326 adet iç çamaşırı, 30 adet eldiven ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!

Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!

Nilüfer ameliyat oldu

Nilüfer ameliyat oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Tunceli'de PKK'nın 'yüzme havuzlu' sığınağı tespit edildi

Tunceli'de PKK'nın 'yüzme havuzlu' sığınağı tespit edildi

Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırırken yakalanan Bulgar sanık: Alışverişe gelmiştik

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırırken yakalanan Bulgar sanık: Alışverişe gelmiştik

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 28'inci gün; 1551 terörist öldürüldü (5)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 28'inci gün; 1551 terörist öldürüldü (5)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.