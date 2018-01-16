HABER

Tunceli'de PKK'ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 22:51 | Son Güncelleme 8 saat önce

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'nin Pürümür ilçesinde jandarma ekiplerinin yoğun sis ve yağmurlu havada düzenlediği operasyonda, karayoluna yakın bir bölgede PKK'lılara ait yaklaşık 1 ton ağırlığında 26 teneke amonyum nitrat, 400 metre kablo ve 16 adet bil bloğunun yanısıra silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Askeri kaynaklar, düzenlenen başarılı operasyonla son aylarda ağır kayıplar veren PKK'nın, örgüte moral kazandırmak üzere karayolu üzerinde ses getirecek olası bir eylemin önlendiği yönünde görüş belirttiler.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün gece Tunceli-Pürümer Karayolu üzerinde gerçekleştirdiği operasyona PKK'nın olası bir saldırı planı önlendi. Yoğun sis ve yağmura rağmen gerçekleştirilen ve Jandarma Özel Harekat timlerinin de destek verdiği gece yarısı operasyonunda, karayolunun 35'inci kilometresindeki Bilgili mevkiinde eylem hazırlığında olduğu tahmin edilen bölücü terör örgütüne darbe vuruldu. Çevrede yapılan detaylı aramada bomba yapımında kullanılan 26 teneke kutu içerisinde yaklaşık 1 ton amonyum nitrat, 400 metre kablo, 16 adet bil bloğu düzeneğinin yanısı sıra mühimmat, silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

BÜYÜK BİR SALDIRI ÖNLEMDİ

Askeri kaynaklar, özellikle 1 ton dolayındaki amonyum nitrat, 400 metre kablo, 16 adet bil bloğuna dikkat çekerek, son zamanlarda düzenlenen operasyonlarla büyük kayıplar veren PKK'nın örgüte moral kazandırmak için sansasyonel bir saldırı hazırlığı içerisinde bulunduğunu ve bu operasyonla bunun engellendiğini belirttiler.

TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi;

"İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Pülümür Karayolu üzerinde icra edilen arama/tarama faaliyeti kapsamında, karayoluna yakın kırsal alanda; 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet basma düzenekli EYP, 26 teneke amonyum nitrat, 16 adet pil bloğu, 1 adet terörist kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 400 m. kablo, 2 adet balyoz, 1 adet testere ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

İşte Kerimcan Durmaz'ın merak edilen ailesi

İşte Kerimcan Durmaz'ın merak edilen ailesi

Gelin adayı Hanife sonunda evleniyor!

Gelin adayı Hanife sonunda evleniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kut'ül Amare' dizisinin tanıtımına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kut'ül Amare' dizisinin tanıtımına katıldı

156 yıl sonra Hatay'da ilk kez görüldü!

156 yıl sonra Hatay'da ilk kez görüldü!

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

İlginizi Çekebilir

4 eşli 68 yaşındaki muhtar 19 yaşındaki kızla evlendi! Savunması şoke etti

4 eşli 68 yaşındaki muhtar 19 yaşındaki kızla evlendi! Savunması şoke etti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
500 yıllık 'kuşdili' geleneğinin son öğreticisinden acı haber...

500 yıllık 'kuşdili' geleneğinin son öğreticisinden acı haber...

5,5 aylık bebeğini öldüren babadan kan donduran itiraf!

5,5 aylık bebeğini öldüren babadan kan donduran itiraf!

Pamukkale'de paraşüte mutlu binen turist baygın indi! İşte o anlar...

Pamukkale'de paraşüte mutlu binen turist baygın indi! İşte o anlar...

İntihar eden annenin cesedi dalgıçlar tarafından bulundu

İntihar eden annenin cesedi dalgıçlar tarafından bulundu

Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde ceset şoku: Güvenlik görevlileri fark etti!

Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde ceset şoku: Güvenlik görevlileri fark etti!

7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!

7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.