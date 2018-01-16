Tunceli'de PKK'ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'nin Pürümür ilçesinde jandarma ekiplerinin yoğun sis ve yağmurlu havada düzenlediği operasyonda, karayoluna yakın bir bölgede PKK'lılara ait yaklaşık 1 ton ağırlığında 26 teneke amonyum nitrat, 400 metre kablo ve 16 adet bil bloğunun yanısıra silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Askeri kaynaklar, düzenlenen başarılı operasyonla son aylarda ağır kayıplar veren PKK'nın, örgüte moral kazandırmak üzere karayolu üzerinde ses getirecek olası bir eylemin önlendiği yönünde görüş belirttiler.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün gece Tunceli-Pürümer Karayolu üzerinde gerçekleştirdiği operasyona PKK'nın olası bir saldırı planı önlendi. Yoğun sis ve yağmura rağmen gerçekleştirilen ve Jandarma Özel Harekat timlerinin de destek verdiği gece yarısı operasyonunda, karayolunun 35'inci kilometresindeki Bilgili mevkiinde eylem hazırlığında olduğu tahmin edilen bölücü terör örgütüne darbe vuruldu. Çevrede yapılan detaylı aramada bomba yapımında kullanılan 26 teneke kutu içerisinde yaklaşık 1 ton amonyum nitrat, 400 metre kablo, 16 adet bil bloğu düzeneğinin yanısı sıra mühimmat, silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.