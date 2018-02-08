Tunceli’de terör operasyonu

Tunceli’de terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tabanca, patlayıcı yapımında kullanılan makine öğütücü mikser ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye ilçemiz kırsalına icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında, iki ayrı bölgede kaya altına ve doğal yarık içerisine gizlenmiş 1 adet tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 6 adet fişek, 1 adet silah üstü dürbün, 50 metre elektrik kablosu, 50 kilogram alüminyum tozu, 14 kilogram boya, 30 çift eldiven, 10 adet elek, 1 adet patlayıcı yapımında kullanılan makine öğütücü mikser, 100 metre naylon 1 adet pense, 1 adet ingiliz anahtarı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.
Ayrıca valilik, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.
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