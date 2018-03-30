Tunceli’de terör operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Tunceli merkezli iki ilde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Tunceli ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler örgüt üyeliğinden adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.