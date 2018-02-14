Tunceli’de terör operasyonu: 5 gözaltı

Tunceli’de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik yaptığı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve MİT Bölge Müdürlüğümüzce Bölücü Terör Örgütünün şehir yapılanmasına yönelik ilimiz merkezli Elazığ ve Kastamonu illerinde müşterek olarak icra edilen operasyonlar kapsamında 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
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