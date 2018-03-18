Tunceli’de terör operasyonunda 4 tutuklama

Tunceli’de terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütleri PKK, TKP/ML-TİKKO’nun şehir yapılanması ile ilgili yapılan çalışmalarda 4 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 kişi, örgüt üyeliği suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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