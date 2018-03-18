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Tunceli’de terör operasyonunda 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 15:54 | Son Güncelleme

Tunceli’de terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütleri PKK, TKP/ML-TİKKO’nun şehir yapılanması ile ilgili yapılan çalışmalarda 4 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Tunceli’de terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütleri PKK, TKP/ML-TİKKO’nun şehir yapılanması ile ilgili yapılan çalışmalarda 4 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 kişi, örgüt üyeliği suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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