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Tunceli'de terör operasyonunda bin 500 yıllık tarihi eser ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 18:42 | Son Güncelleme

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, terörle mücadele kapsamında düzenledikleri bir operasyonda, Orta Çağ dönemine ait olduğu tahmin edilen yaklaşık bin 500 yıllık, 'pithos' denilen tahıl küpü ele geçirilerek, Tunceli Kültür Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Elde edilen istihbarat bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Pertek Cumhuriyet Savcılığı'ndan aldıkları izin ile Kolonkaya köyü Zeyno mezrasına operasyon düzenledi. Dün gerçekleştirilen arama sırasında jandarma özel harekat timlerinin bir evde yaptığı aramada, evin gizli bölgesinde Orta Çağ dönemine ait olduğu tahmin edilen (pithos' olarak adlandırılan tahıl küpü bulundu. Tahıl küpünün teslim edildiği Kültür Müdürlüğü'nde görevli arkeologların yaptığı ilk incelemede, Orta Çağ döneminden kalma pithosun, yöredeki en büyük ve tek parça olarak bulunan hasarsız tarihi eser olduğu belirtildi. 95 santimetre çapında olan tahıl küpünün boyunun da 145 santimetre olduğunu kaydedildi, Ttahıl küpü, Tunceli Kent Müzesi'nde sergilenmek üzere Kültür İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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