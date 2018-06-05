Tunceli'de, teröristlerden jandarma karakoluna saldırı girişimi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ il merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çiçekli Jandarma Karakolu'na akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateşe askerler anında karşılık verince PKK'lılar ormanlık alana kaçmak zorunda kaldı.

Güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında sayıları henüz tespit edilemeyen bir grup PKK'lı terörist, Çiçekli Jandarma Karakolu'na iki ayrı noktada uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Karakolda bulunan askerler, ağır makinalı silahlar ile açılan ateşe anında karşılık verdi. Yaşanan kısa süreli çatışma sonrası ormanlık alana kaçmaya çalışan PKK'lıların kaçış güzergahları, bölgede konuşlu bulunan fırtına obüsleri ile yoğun bombardıman altına alındı. Saldırıdan sonra bölgeye sevk edilen iki taarruz helikopteri de PKK'lıların gizlendiği Çiçekli ile Demirkapı köyleri arasındaki sık ormanlık alan ve Zervgavut ormanlarını yoğun ateş altına aldı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için yürütülen hava destekli operasyonda iki helikopter ile askeri birlikler, teröristlerin kaçış noktalarına indirildi.

