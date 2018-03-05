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Tunceli’de teröristlere ait sığınak ve mağaralar imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 19:59 | Son Güncelleme

Tunceli’de düzenlenen operasyonda teröristlere ait üç sığınak ve bir mağarada gece görüş dürbünü, 2 EYP düzeneği ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tunceli’de teröristlere ait sığınak ve mağaralar imha edildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda teröristlere ait üç sığınak ve bir mağarada gece görüş dürbünü, 2 EYP düzeneği ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ovacık kırsalında icra edilen operasyonda üç sığınak ve bir mağarada 2 adet EYP düzeneği, 1 adet 12’li pil bloğu, 1 adet tablet, 2 adet akü, 15 adet tüp başlığı, 3 adet soba, 1 adet deniz botu, 2 adet bot küreği, 1 adet hava pompası, 1 kilogram çivi, 3 adet keser, 1 adet testere, 2 adet kazma, 20 kilogram gübre, 10 çift Mekap ayakkabı, 1 adet uyku tulumu, 5 litre benzin, 2 litre hidrojen çözeltisi, 30 metre ip, 3 adet sırt çantası, 30 metre branda, 12 adet pil, 1 adet gece görüş gözlüğü, 50 kilogram un, 50 kilogram patates, 50 kilogram soğan, 20 adet diş macunu, 33 paket makarna ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Tunceli’de teröristlere ait sığınak ve mağaralar imha edildi

Tunceli’de teröristlere ait sığınak ve mağaralar imha edildi

Tunceli’de teröristlere ait sığınak ve mağaralar imha edildi

Tunceli’de teröristlere ait sığınak ve mağaralar imha edildi

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