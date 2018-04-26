Tunceli'de, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ merkez ve Nazımiye ilçesi kırsallarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Nazımiye ve merkez kırsalında Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet silah üstü dürbün, 1 adet dolu şarjör, 30 adet M-16 mühimmatı, 2 adet topuk koparan mayın, 210 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 3 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet el telsizi, 110 metre kablo, 1 adet basma düzeneği, 2 adet pil bloğu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Tespit edilen 2 adet mayın ve 3 adet el yapımı patlayıcı bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."
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