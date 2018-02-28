Tunceli’de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’ya ait 2 keskin nişancı tüfeği, 3 adet Kalaşnikof, 55 bin mermi ve 7 adet roket atar mühimmatı ele geçirildi.
Tunceli Valiliği, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini bildirdi.
Valilik açıklamasında, "Ovacık İlçemiz kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında, kaya bloğu içerisine gizlenmiş vaziyette, 2 adet Dragunov marka keskin nişancı tüfeği, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 7 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 30 bin adet Kaleşnikof mühimmatı, 25 bin adet Bixi mühimmatı, 6 adet EYP anahtar sistemi, 10 adet Bixi Mayonu, 4 adet pil bloğu, 30 çift mekap ayakkabı, 1 adet kamuflaj, 3 adet terörist kıyafeti, 50 kilogram un, 20 kilogram şeker ve çok miktarda yaşam malzeme ele geçirilmiştir" denildi.
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