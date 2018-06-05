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Tunceli'de teröristlerin saldırı girişimi püskürtüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

TUNCELİ il merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çiçekli Jandarma Karakoluna bugün akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlar ile ateş açıldı.

TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ il merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çiçekli Jandarma Karakoluna bugün akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlar ile ateş açıldı. Açılan ateşe askerler anında karşılık verince PKK'lılar ormanlık alana kaçmak zorunda kaldı. Güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre akşam akşam saat 17.30 sularında sayıları henüz tespit edilemeyen bir grup PKK'lı terörist, Çiçekeli Jandarma Karakolu'na iki ayrı noktada uzun namlulu silahlar ile ateş açtı. Karakolda bulunan askerler, ağır makinalı silahlar ile açılan ateşe anında karşılık verdi. Yaşanan kısa süreli çatışma sonrası ormanlık alana kaçmaya çalışan PKK'lıların kaçış güzergahları, bölgede konuşlu bulunan fırtına obüsleri ile yoğun bombardıman altına alındı. Saldırıdan sonra bölgeye sevk edilen iki taarruz helikopteri de PKK'lıların gizlendiği Çiçekli ile Demirkapı köyleri arasındaki sık ormanlık alan ve Zervgavut ormanlarını yoğun ateş altına aldı. Bölgeye helikopterle birlikler sevkedilirken, kaçmaya çalışan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon, sürüyor. Bu arada teröristlerin karakola düzenlediği saldırı sonrası iki kobra helikopterinin PKK'lıların kaçtığı bölgelerini bombaladığı anlar, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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