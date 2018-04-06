Tunceli’de trafik kazası: 2 yaralı

Tunceli’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Turanlı (53) yönetimindeki 63 EZ 555 plakalı saman yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı arama kurtarma , sağlık ve Pülümür Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyon içerisinde bulunan Barış Açıl (18) hafif yaralandığı kazada , sürücü Turanlı araçta sıkıştı.Ekiplerinin ortak çalışmasıyla yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.